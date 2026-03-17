Piazza Affari: positiva la giornata per ENAV

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che ENAV mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -3,45% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ENAV , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,04 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,13. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```