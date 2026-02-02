Piazza Affari: positiva la giornata per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Leone di Trieste
, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Generali Assicurazioni
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della compagnia assicurativa
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 35,59 Euro. Supporto stimato a 34,73. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 36,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)