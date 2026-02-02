Milano 14:02
45.824 +0,65%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:02
10.280 +0,55%
Francoforte 14:03
24.717 +0,73%

Piazza Affari: positiva la giornata per Generali Assicurazioni

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Leone di Trieste, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Generali Assicurazioni rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo della compagnia assicurativa si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 35,59 Euro. Supporto stimato a 34,73. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 36,45.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
