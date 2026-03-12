Milano 12:38
Piazza Affari: andamento rialzista per Generali Assicurazioni

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Leone di Trieste, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Generali Assicurazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia assicurativa rispetto all'indice.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Generali Assicurazioni, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,39 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,15 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,91.

