Piazza Affari: andamento rialzista per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Leone di Trieste
, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Generali Assicurazioni
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia assicurativa
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Generali Assicurazioni
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,39 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,15 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)