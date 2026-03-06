Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 19:17
24.848 -0,69%
Dow Jones 19:17
47.503 -0,94%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Generali prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 52,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Generali prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 52,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 2 al 4 marzo 2026, complessivamente 1.536.577 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 34,26 euro, per un controvalore pari a 52.644.685,58 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 4 marzo la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 53.806.923 azioni proprie, pari al 3,47% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per il Leone di Trieste, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
Condividi
```