Generali prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 52,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 2 al 4 marzo 2026, complessivamente 1.536.577 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 34,26 euro, per un controvalore
pari a 52.644.685,58 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 4 marzo la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 53.806.923 azioni proprie, pari al 3,47% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per il Leone di Trieste
, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.