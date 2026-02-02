Milano 14:03
45.815 +0,63%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:03
10.279 +0,54%
Francoforte 14:04
24.715 +0,72%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Brembo
Retrocede l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con un ribasso del 2,47%.
Condividi
```