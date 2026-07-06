Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:49
29.791 +1,57%
Dow Jones 21:49
52.987 +0,16%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Comer Industries
Retrocede il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un ribasso del 2,34%.
Condividi
```