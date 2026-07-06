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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto oil italiano
Si muove in retromarcia l'indice petrolifero a Milano, che scivola a 25.629,99 punti.
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