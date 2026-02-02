Walt Disney, EPS in calo ma oltre le attese nel 1Q26 e atteso in crescita double digit nel FY26

The Walt Disney Company

(Teleborsa) - Nel, terminato il 27 dicembre 2025,ha registratoin crescita del 5%, passando da 24,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025 a 25,98 miliardi, e risultando superiore anche al consensus fermo a 25,6 miliardi.L', pari a 3,7 miliardi, è stato paragonabile a quello di un anno prima, mentre l'totale del segmento è diminuito del 9% nel trimestre a 4,6 miliardi.L'(EPS) è sceso a 1,34 dollari da 1,40 dollari del primo trimestre, mentre l'si è ridotto a 1,63 dollari, da 1,76 dollari del periodo di confronto, ma superando le stime di consensus pari a 1,57 dollari.Guardando ai vari segmenti di attività del gruppo, nell'i ricavi sono aumentati del 7% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2025. L'utile operativo (OI) è sceso di 0,6 miliardi a 1,1 miliardi, con un margine operativo di segmento del 9,5%, poiché i maggiori costi di programmazione, produzione e marketing nel trimestre hanno più che compensato l'aumento delle commissioni di abbonamento e di affiliazione e i maggiori ricavi teatrali.Nel segmento, i ricavi operativi sono stati pari a 191 milioni, in calo di 56 milioni rispetto al primo trimestre 2025, poiché la crescita dei ricavi pubblicitari del 10% è stata più che compensata da maggiori costi di programmazione e produzione e da una diminuzione delle commissioni di abbonamento e affiliazione.Infine, il segmentoha riportato ricavi trimestrali record di 10 miliardi e utili operativi di 3,3 miliardi. L'utile operativo di parchi ed esperienze nazionali è cresciuto dell'8%, le presenze nei parchi nazionali sono aumentate dell'1% e la spesa pro capite è aumentata del 4%.Per ilWalt Disney si attende un utile operativo del segmentoparagonabile al secondo trimestre 2025. In, previsti ricavi paragonabili al secondo trimestre 2025 e un calo dell'utile operativo di 100 milioni a causa delle maggiori spese per diritti. Nel segmentola stima è per una moderata crescita dell'utile operativo, dovuta a una combinazione di fattori, tra cui le difficoltà di accesso internazionale ai parchi nazionali, i costi pre-lancio di Disney Adventure presso Disney Cruise Line e i costi pre-apertura di World of Frozen a Disneyland Paris.Per l'Walt Disney si attende crescita a due cifre dell'utile operativo del segmento Entertainment rispetto all'anno fiscale 2025, crescita a una cifra bassa dell'utile operativo del segmento Sport e crescita una cifra elevata dell'utile operativo del segmento Experiences. A livello di gruppo il management prevede un crescita a due cifre dell'19 miliardi digenerata dalle attività operative e in linea con la tabella di marcia perper 7 miliardi di dollari."Siamo soddisfatti dell'inizio del nostro anno fiscale e i nostri risultati riflettono gli enormi progressi che abbiamo compiuto", ha dichiarato. "Abbiamo registrato ottime performance al botteghino nell'anno solare 2025 con successi da miliardi di dollari come 'Zootropolis 2' e 'Avatar: Fuoco e Cenere', franchise che generano valore in molte delle nostre attività. Mentre continuiamo a gestire la nostra azienda per il futuro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato negli ultimi tre anni."