Walt Disney, EPS in calo ma oltre le attese nel 1Q26 e atteso in crescita double digit nel FY26

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, terminato il 27 dicembre 2025, The Walt Disney Company ha registrato ricavi in crescita del 5%, passando da 24,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025 a 25,98 miliardi, e risultando superiore anche al consensus fermo a 25,6 miliardi.

L'utile prima delle imposte, pari a 3,7 miliardi, è stato paragonabile a quello di un anno prima, mentre l'utile operativo totale del segmento è diminuito del 9% nel trimestre a 4,6 miliardi.

L'utile diluito per azione (EPS) è sceso a 1,34 dollari da 1,40 dollari del primo trimestre, mentre l'EPS rettificato si è ridotto a 1,63 dollari, da 1,76 dollari del periodo di confronto, ma superando le stime di consensus pari a 1,57 dollari.

Guardando ai vari segmenti di attività del gruppo, nell'Entertainment i ricavi sono aumentati del 7% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2025. L'utile operativo (OI) è sceso di 0,6 miliardi a 1,1 miliardi, con un margine operativo di segmento del 9,5%, poiché i maggiori costi di programmazione, produzione e marketing nel trimestre hanno più che compensato l'aumento delle commissioni di abbonamento e di affiliazione e i maggiori ricavi teatrali.

Nel segmento Sport, i ricavi operativi sono stati pari a 191 milioni, in calo di 56 milioni rispetto al primo trimestre 2025, poiché la crescita dei ricavi pubblicitari del 10% è stata più che compensata da maggiori costi di programmazione e produzione e da una diminuzione delle commissioni di abbonamento e affiliazione.

Infine, il segmento Experiences ha riportato ricavi trimestrali record di 10 miliardi e utili operativi di 3,3 miliardi. L'utile operativo di parchi ed esperienze nazionali è cresciuto dell'8%, le presenze nei parchi nazionali sono aumentate dell'1% e la spesa pro capite è aumentata del 4%.

Per il secondo trimestre 2026 Walt Disney si attende un utile operativo del segmento Entertainment paragonabile al secondo trimestre 2025. In Sport, previsti ricavi paragonabili al secondo trimestre 2025 e un calo dell'utile operativo di 100 milioni a causa delle maggiori spese per diritti. Nel segmento Experiences la stima è per una moderata crescita dell'utile operativo, dovuta a una combinazione di fattori, tra cui le difficoltà di accesso internazionale ai parchi nazionali, i costi pre-lancio di Disney Adventure presso Disney Cruise Line e i costi pre-apertura di World of Frozen a Disneyland Paris.

Per l'intero anno fiscale 2026 Walt Disney si attende crescita a due cifre dell'utile operativo del segmento Entertainment rispetto all'anno fiscale 2025, crescita a una cifra bassa dell'utile operativo del segmento Sport e crescita una cifra elevata dell'utile operativo del segmento Experiences. A livello di gruppo il management prevede un crescita a due cifre dell'utile per azione rettificato, 19 miliardi di liquidità generata dalle attività operative e in linea con la tabella di marcia per riacquistare azioni per 7 miliardi di dollari.

"Siamo soddisfatti dell'inizio del nostro anno fiscale e i nostri risultati riflettono gli enormi progressi che abbiamo compiuto", ha dichiarato Robert A. Iger, Amministratore Delegato di The Walt Disney Company. "Abbiamo registrato ottime performance al botteghino nell'anno solare 2025 con successi da miliardi di dollari come 'Zootropolis 2' e 'Avatar: Fuoco e Cenere', franchise che generano valore in molte delle nostre attività. Mentre continuiamo a gestire la nostra azienda per il futuro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato negli ultimi tre anni."
