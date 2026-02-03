ASI e Telespazio potenziano una storica antenna del Fucino

Leonardo

(Teleborsa) -, installata e operativa dal 1967attraverso cui furono rimandate le immagini dello sbarco sulla Luna il 20 luglio 1969, sarà oggetto di intervento divarato dae Telespazio, azienda del gruppoL'obiettivo del progetto è quello di rendere l’antenna parabolica, che ha un diametro di 27 metri,(Near-Earth)(Deep Space). Con l’up-grade previsto, l’antenna sarà in grado di supportare, tra le altre, le future missioni relative alla rete globale dell’Agenzia Spaziale Europea dedicata al, sia attraverso il contributo diretto dell’Italia per il programmadella NASA, sia attraverso il programmadell’ESA, per la comunicazione e navigazione lunare, nel quale Telespazio è Prime Contractor.La realizzazione dirappresenta un elementoper condurre missioni lunari, controllare i veicoli, trasmettere dati scientifici, garantire la sicurezza degli astronauti e coordinare le operazioni in tempo reale. Con la prospettiva del ritorno di astronauti sulla Luna e la prospettiva di presenze permanenti, i sistemi di comunicazione avranno il compito di, come immagini ad alta risoluzione, video, telemetria, esperimenti scientifici e comunicazioni vocali."Con RESPONSE Telespazio e ASI danno nuova vita a un’infrastruttura che ha fatto la storia delle comunicazioni satellitari italiane e internazionali. L’antenna FOC-1A, simbolo delle grandi imprese spaziali degli anni Sessanta e Settanta, viene oggi proiettata nel futuro per supportare le missioni lunari e di esplorazione dello spazio profondo dei prossimi decenni. È un esempio concreto di come Telespazio, con Leonardo, sappia valorizzare il proprio patrimonio tecnologico e industriale, mettendolo al servizio delle nuove ambizioni dell’Europa e della comunità spaziale globale", ha dichiarato, SVP Satellite Systems & Operations di Telespazio.