Thales Alenia Space, contratto da 16,5 milioni con OHB per fornitura sottosistema di propulsione per la missione LISA

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato in Gran Bretagna un contratto per la fornitura del Sottosistema di propulsione per la missione dell'Agenzia Spaziale Europea LISA. LISA (Laser Interferometer Space Antenna) sarà il primo osservatorio basato nello spazio dedicato allo studio delle onde gravitazionali. In Gran Bretagna, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, realizzazione, assemblaggio del sistema, integrazione e collaudo del Sottosistema di propulsione di LISA. Questa fase B2 del contratto sarà seguita dalla Fase C e D, con un valore del contratto complessivo pari a 89,5 milioni di euro. Thales Alenia Space fornirà al prime contractor OHB System AG diversi elementi critici per la missione, tra cui l'avionica e il software di controllo del veicolo spaziale, il sistema di telecomunicazioni e il sistema di controllo dell'assetto drag free (DFACS). Il DFACS è un componente fondamentale della missione LISA per consentire l' "acquisizione della costellazione", cioè stabilire e mantenere i collegamenti laser tra i satelliti e compensare le forze non gravitazionali sul veicolo spaziale, come la pressione della radiazione solare, di modo che le masse di prova seguano un movimento puramente geodetico lungo la direzione da satellite a satellite. Thales Alenia Space sarà anche responsabile di garantire l'eccezionale ambiente operativo elettromagnetico, di radiazione e di autogravità per il payload, essenziale per le prestazioni della missione, di cui Thales Alenia Space gestisce anche i budget. Leonardo contribuirà alla missione LISA anche con strumentazione chiave, quali i micro assemblaggi di propulsione, un sistema altamente preciso di propulsori utilizzati per controllare l'assetto del satellite con estrema accuratezza.