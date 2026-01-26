Milano 23-gen
0 0,00%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 23-gen
10.143 -0,07%
Francoforte 23-gen
24.901 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,33%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.136,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,33%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,33%, dopo aver aperto a 4.136,16 punti.
Condividi
```