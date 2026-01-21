Milano 20-gen
44.713 0,00%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 0,00%
Francoforte 20-gen
24.703 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,29%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.113,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,29%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,29%, dopo aver aperto a 4.113,65 punti.
Condividi
```