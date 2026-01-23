Milano 22-gen
45.091 +1,36%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 +0,12%
Francoforte 22-gen
24.856 +1,20%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.122,58 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,22%, dopo aver aperto a 4.122,58 punti.
