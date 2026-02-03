Milano
2-feb
46.005
+1,05%
Nasdaq
2-feb
25.739
+0,73%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
2-feb
10.342
+1,15%
Francoforte
2-feb
24.798
0,00%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 05.46
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai in caduta libera (-2,48%)
Borsa: Shanghai in caduta libera (-2,48%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 4.015,75 punti
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese affonda del 2,48% a quota 4.015,75 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1047)
