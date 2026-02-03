Eventi e scadenze del 3 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Martedì 03/02/2026 Appuntamenti
: 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza
- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (da lunedì 02/02/2026 a martedì 03/02/2026) Reserve Bank of Australia
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 02/02/2026 a martedì 03/02/2026) Banca d'Italia
- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Ita-coin; €-coin Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia CvSecuritisationDay
- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 2ª edizione dell'unico evento italiano, organizzato da Credit Village, dedicato allo strumento delle cartolarizzazioni e alle sue evoluzioni nel contesto economico e finanziario europeo. Aperto a tutto il mercato per un'opportunità unica di confronto tra gli stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate
09:30 - HAYS Italia - "Salary Guide 2026"
- Talent Garden Calabiana, Milano -Nuova edizione del report annuale sui trend del recruitment, che analizza l'andamento del mercato del lavoro italiano e settoriale. Esamina dati da lavoratori e aziende su macro-temi come l'evoluzione del mercato occupazionale, le tendenze nel recruitment, l'impatto dell'intelligenza artificiale, le opportunità per i talenti, le sfide salariali e i trend retributivi
11:00 - Conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2026 - ANNULLATA
- Sede di ALIS, Roma - Conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2026, quinta edizione della principale fiera su trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere. All'evento interverranno Edoardo Rixi (Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti), Guido Grimaldi (Presidente di ALIS) e Federico Bricolo (Presidente di Veronafiere)
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano
- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano
14:30 - UE - Videoconferenza informale dei ministri responsabili dell'edilizia abitativa
- ministri UE per l'edilizia abitativa si riuniranno in videoconferenza informale per discutere le prime riflessioni sul Piano europeo per gli alloggi accessibili, presentato dalla Commissione nel dicembre 2025 che sostiene gli Stati membri nel garantire alloggi accessibili e sostenibili per tutti, puntando ad aumentare l'offerta abitativa, stimolare investimenti, regolamentare le locazioni brevi nelle aree sotto pressione e aiutare le persone colpite Aziende
: Banca Mediolanum
- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio Banca Popolare di Sondrio
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Intred
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Merck
- Risultati di periodo Nintendo Co., Ltd
- Risultati di periodo Panasonic Holdings
- Risultati di periodo Paypal
- Risultati di periodo PepsiCo
- Risultati di periodo Pfizer
- Risultati di periodo Siav
- CDA: Preconsuntivo Bilancio
15:00 - Italian Exhibition Group
- CDA: Approvazione del Piano Industriale 2025-2030(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))