Eventi e scadenze del 3 febbraio 2026

Martedì 03/02/2026

(Teleborsa) -- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva- Lefkosia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Ita-coin; €-coin- Bilancio finanza pubblica della Francia- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 2ª edizione dell'unico evento italiano, organizzato da Credit Village, dedicato allo strumento delle cartolarizzazioni e alle sue evoluzioni nel contesto economico e finanziario europeo. Aperto a tutto il mercato per un'opportunità unica di confronto tra gli stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate09:30 -- Talent Garden Calabiana, Milano -Nuova edizione del report annuale sui trend del recruitment, che analizza l'andamento del mercato del lavoro italiano e settoriale. Esamina dati da lavoratori e aziende su macro-temi come l'evoluzione del mercato occupazionale, le tendenze nel recruitment, l'impatto dell'intelligenza artificiale, le opportunità per i talenti, le sfide salariali e i trend retributivi11:00 -- Sede di ALIS, Roma - Conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2026, quinta edizione della principale fiera su trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere. All'evento interverranno Edoardo Rixi (Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti), Guido Grimaldi (Presidente di ALIS) e Federico Bricolo (Presidente di Veronafiere)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano14:30 -- ministri UE per l'edilizia abitativa si riuniranno in videoconferenza informale per discutere le prime riflessioni sul Piano europeo per gli alloggi accessibili, presentato dalla Commissione nel dicembre 2025 che sostiene gli Stati membri nel garantire alloggi accessibili e sostenibili per tutti, puntando ad aumentare l'offerta abitativa, stimolare investimenti, regolamentare le locazioni brevi nelle aree sotto pressione e aiutare le persone colpite- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio15:00 -- CDA: Approvazione del Piano Industriale 2025-2030