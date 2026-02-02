Eventi e scadenze: settimana del 2 febbraio 2026

Lunedì 02/02/2026

Doxee

Tyson Foods

Walt Disney

Intesa Sanpaolo

Martedì 03/02/2026

Banca Mediolanum

Banca Popolare di Sondrio

Intred

Merck

Nintendo Co., Ltd

Panasonic Holdings

Paypal

PepsiCo

Pfizer

Siav

Italian Exhibition Group

Mercoledì 04/02/2026

Alphabet

Anima Holding

Banca MPS

Banco Santander

BPER Banca

Eli Lilly

Italian Exhibition Group

MetLife

Netgear

Novartis

Pattern

Racing Force

T.RowePrice

Toyota Motor

Uber Technologies

Ubs

Yum! Brands

Giovedì 05/02/2026

Amazon

Arcelormittal

Banco BPM

Bristol Myers Squibb

Credem

Enel

Estee Lauder

Fineco

GENERALFINANCE

Kruso Kapital

L'OREAL

Piquadro

Ralph Lauren

Seco

Shell

VeriSign

Viasat

Venerdì 06/02/2026

Banca Sistema

Buzzi

Next Re

Philip Morris International

Fineco

Sabato 07/02/2026

(Teleborsa) -- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva- Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Lefkosia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)11:00 -- Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Interviene Marco Elio Rottigni, Direttore generale ABI15:30 -- Rosa Grand Milano - Evento organizzato dallo studio legale DLA Piper, per un confronto sulle dinamiche del mercato italiano con operatori del settore bancario, fondi di investimento, società di gestione, operatori infrastrutturali, advisor finanziari e istituzioni finanziarie. Il summit riunirà esperti del settore tra cui esponenti di Generalfinance, Banco Bpm, DeA Capital Alternative Funds Sgr Europa Investimenti (Arrow Global Group), UniCredit, Crédit Agricole Italia, Kpmg, Cherry Bank, PwC Italy, Illimity, Cassa Depositi e Prestiti, Bper, Invitalia e SACE17:30 -- Palazzo Marino, Milano - Alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella19:00 -- Teatro alla Scala, Milano - All'inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Regolamento medio-lungo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Disney’s Q1 FY26 - Webcast sui risultati del Gruppo15:00 -- Appuntamento: Presentazione dei risultati 2025 e del Piano di Impresa 2026-2029- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Lefkosia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Ita-coin; €-coin- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 2ª edizione dell'unico evento italiano, organizzato da Credit Village, dedicato allo strumento delle cartolarizzazioni e alle sue evoluzioni nel contesto economico e finanziario europeo. Aperto a tutto il mercato per un'opportunità unica di confronto tra gli stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate Aperto a tutto il mercato per un'opportunità unica di confronto tra gli stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate- Bilancio finanza pubblica della Francia09:30 -- Talent Garden Calabiana, Milano -Nuova edizione del report annuale sui trend del recruitment, che analizza l'andamento del mercato del lavoro italiano e settoriale. Esamina dati da lavoratori e aziende su macro-temi come l'evoluzione del mercato occupazionale, le tendenze nel recruitment, l'impatto dell'intelligenza artificiale, le opportunità per i talenti, le sfide salariali e i trend retributivi11:00 -- Sede di ALIS, Roma - Conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2026, quinta edizione della principale fiera su trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere. All'evento interverranno Edoardo Rixi (Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti), Guido Grimaldi (Presidente di ALIS) e Federico Bricolo (Presidente di Veronafiere)14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano14:30 -- ministri UE per l'edilizia abitativa si riuniranno in videoconferenza informale per discutere le prime riflessioni sul Piano europeo per gli alloggi accessibili, presentato dalla Commissione nel dicembre 2025 che sostiene gli Stati membri nel garantire alloggi accessibili e sostenibili per tutti, puntando ad aumentare l'offerta abitativa, stimolare investimenti, regolamentare le locazioni brevi nelle aree sotto pressione e aiutare le persone colpite- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio15:00 -- CDA: Approvazione del Piano Industriale 2025-2030- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming L'evento si svolgerà a Miami, nel Design District, e affronterà temi di politica monetaria e prospettive economiche, in linea con annunci recenti del club08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano09:30 -- Nella seduta di mercoledì, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, svolge un'informativa sull'ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d'America durante le Olimpiadi Milano-Cortina09:30 -- Camera dei Deputati - L'evento "Innovazione, Capitale e Fiducia: l'Europa nel mercato degli Asset Digitali" promosso da Future Blend-Hub della Finanza Futura, riunisce istituzioni, sistema bancario, fintech e mondo accademico per un confronto su stablecoin, Euro Digitale, tokenizzazione e finanza programmabile e sul futuro delle infrastrutture finanziarie europee10:00 -- Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Procuratore Generale della Corte dei conti, Pio Silvestri aprirà e modererà i lavori. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Marco Lipari e del Presidente di Sezione della Corte dei conti Bruno Tridico11:00 -- Nella seduta di mercoledì, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci svolge un'informativa in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna11:00 -- Montecitorio - Presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide "La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Assemblea: Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative a modifiche statutarie- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all'esercizio 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2025-2030 alla comunità finanziaria- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming- Parigi - L’evento, organizzato da Banca Akros, mette in dialogo aziende italiane quotate e investitori internazionali, offrendo un’occasione per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2025 e discutere strategie e prospettive future. Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi alle'esercizio 2025- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Appuntamento: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2025 (Dati di contabilità gestionale non soggetti a procedure di revisione)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle ore 12.00 all'inaugurazione di Casa Italia e sarà poi a colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Alle ore 17.00 sarà a Palazzo Reale per il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e alle ore 20.15 parteciperà alla Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, allo Stadio di San Siro- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Electricity 2026, il rapporto annuale dell'IEA (International Energy Agency) sui sistemi e i mercati elettrici globali – fornisce un'analisi approfondita delle tendenze recenti e degli sviluppi normativi. Include previsioni per la domanda di elettricità, l'offerta e le emissioni di anidride carbonica (CO2) per paesi selezionati, per regione e a livello mondiale.20:00 -- Milano - La Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro. Parteciperanno, oltre al Presidente Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti, numerose altre figure istituzionali, politiche e del mondo sportivo, oltre ad importanti artisti italiani e internazionali- Comunicazione BOT- Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2025- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2025- Risultati di periodo12:15 -- Appuntamento: Conferenza stampa online di Fineco per i risultati finanziari 2025: Partecipa l'AD e DG di Fineco, Alessandro Foti- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming