Eventi e scadenze: settimana del 2 febbraio 2026

Lunedì 02/02/2026 Appuntamenti
: 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza
- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Auto
- Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti Reserve Bank of Australia
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 02/02/2026 a martedì 03/02/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (da lunedì 02/02/2026 a martedì 03/02/2026)
11:00 - Camera dei Deputati - Audizione ABI
- Palazzo San Macuto - Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Interviene Marco Elio Rottigni, Direttore generale ABI
15:30 - Italian Restructuring Summit 2026
- Rosa Grand Milano - Evento organizzato dallo studio legale DLA Piper, per un confronto sulle dinamiche del mercato italiano con operatori del settore bancario, fondi di investimento, società di gestione, operatori infrastrutturali, advisor finanziari e istituzioni finanziarie. Il summit riunirà esperti del settore tra cui esponenti di Generalfinance, Banco Bpm, DeA Capital Alternative Funds Sgr Europa Investimenti (Arrow Global Group), UniCredit, Crédit Agricole Italia, Kpmg, Cherry Bank, PwC Italy, Illimity, Cassa Depositi e Prestiti, Bper, Invitalia e SACE
17:30 - Cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale
- Palazzo Marino, Milano - Alla cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
19:00 - Inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale
- Teatro alla Scala, Milano - All'inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento medio-lungo Aziende
: Doxee
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Tyson Foods
- Risultati di periodo Walt Disney
- Risultati di periodo: Disney’s Q1 FY26 - Webcast sui risultati del Gruppo
15:00 - Intesa Sanpaolo
- Appuntamento: Presentazione dei risultati 2025 e del Piano di Impresa 2026-2029
Martedì 03/02/2026 Appuntamenti
: Reserve Bank of Australia
- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Banca d'Italia
- Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Ita-coin; €-coin CvSecuritisationDay
- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - 2ª edizione dell'unico evento italiano, organizzato da Credit Village, dedicato allo strumento delle cartolarizzazioni e alle sue evoluzioni nel contesto economico e finanziario europeo. Aperto a tutto il mercato per un'opportunità unica di confronto tra gli stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate Economia - Francia
- Bilancio finanza pubblica della Francia
09:30 - HAYS Italia - "Salary Guide 2026"
- Talent Garden Calabiana, Milano -Nuova edizione del report annuale sui trend del recruitment, che analizza l'andamento del mercato del lavoro italiano e settoriale. Esamina dati da lavoratori e aziende su macro-temi come l'evoluzione del mercato occupazionale, le tendenze nel recruitment, l'impatto dell'intelligenza artificiale, le opportunità per i talenti, le sfide salariali e i trend retributivi
11:00 - Conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2026
- Sede di ALIS, Roma - Conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2026, quinta edizione della principale fiera su trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere. All'evento interverranno Edoardo Rixi (Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti), Guido Grimaldi (Presidente di ALIS) e Federico Bricolo (Presidente di Veronafiere)
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano
- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano
14:30 - UE - Videoconferenza informale dei ministri responsabili dell'edilizia abitativa
- ministri UE per l'edilizia abitativa si riuniranno in videoconferenza informale per discutere le prime riflessioni sul Piano europeo per gli alloggi accessibili, presentato dalla Commissione nel dicembre 2025 che sostiene gli Stati membri nel garantire alloggi accessibili e sostenibili per tutti, puntando ad aumentare l'offerta abitativa, stimolare investimenti, regolamentare le locazioni brevi nelle aree sotto pressione e aiutare le persone colpite Aziende
: Banca Mediolanum
- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione dei Risultati Economici Individuali e Consolidati al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio Banca Popolare di Sondrio
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Intred
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Merck
- Risultati di periodo Nintendo Co., Ltd
- Risultati di periodo Panasonic Holdings
- Risultati di periodo Paypal
- Risultati di periodo PepsiCo
- Risultati di periodo Pfizer
- Risultati di periodo Siav
- CDA: Preconsuntivo Bilancio
15:00 - Italian Exhibition Group
- CDA: Approvazione del Piano Industriale 2025-2030
Mercoledì 04/02/2026 Appuntamenti
- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Fieragricola 2026
- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026) BCE
- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte Fed - Lisa D. Cook
- Lisa D. Cook, membro del Board of Governors della Federal Reserve, terrà un discorso intitolato "Monetary Policy and the Economic Outlook" all'Economic Club of Miami. L'evento si svolgerà a Miami, nel Design District, e affronterà temi di politica monetaria e prospettive economiche, in linea con annunci recenti del club
08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione Ciciliano
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge, in videoconferenza, l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano
09:30 - Camera dei Deputati - Presenza ICE a Milano-Cortina, informativa ministro Piantedosi
- Nella seduta di mercoledì, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, svolge un'informativa sull'ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti d'America durante le Olimpiadi Milano-Cortina
09:30 - Rome Policy Forum 2026
- Camera dei Deputati - L'evento "Innovazione, Capitale e Fiducia: l'Europa nel mercato degli Asset Digitali" promosso da Future Blend-Hub della Finanza Futura, riunisce istituzioni, sistema bancario, fintech e mondo accademico per un confronto su stablecoin, Euro Digitale, tokenizzazione e finanza programmabile e sul futuro delle infrastrutture finanziarie europee
10:00 - Convegno di studi "La responsabilità amministrativa e contabile nel settore dei contratti pubblici"
- Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Procuratore Generale della Corte dei conti, Pio Silvestri aprirà e modererà i lavori. Sono previsti gli interventi, tra gli altri, del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Marco Lipari e del Presidente di Sezione della Corte dei conti Bruno Tridico
11:00 - Camera dei Deputati - Eccezionale maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna, informativa Musumeci
- Nella seduta di mercoledì, il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci svolge un'informativa in ordine agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna
11:00 - Presentazione Rapporto italiadecide
- Montecitorio - Presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide "La cultura e i territori. Valori, modelli e strumenti per lo sviluppo delle aree interne". Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide. Presenta il Rapporto Daniela Viglione, direttrice scientifica italiadecide. Lectio Magistralis di Renato Brunetta, Presidente CNEL
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano
- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Andrej Babiš
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš Aziende
: Alphabet
- Risultati di periodo Anima Holding
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Banca MPS
- Assemblea: Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative a modifiche statutarie Banco Santander
- Risultati di periodo BPER Banca
- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2025 Eli Lilly
- Risultati di periodo Italian Exhibition Group
- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2025-2030 alla comunità finanziaria MetLife
- Risultati di periodo Netgear
- Risultati di periodo Novartis
- Risultati di periodo Pattern
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Racing Force
- CDA: Preconsuntivo Bilancio T.RowePrice
- Risultati di periodo Toyota Motor
- Risultati di periodo Uber Technologies
- Risultati di periodo Ubs
- Risultati di periodo Yum! Brands
- Risultati di periodo
Giovedì 05/02/2026 Appuntamenti
- Riva del Garda - Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Hospitality è la fiera internazionale, leader in Italia, dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca.. Con una superficie espositiva di oltre 45.000mq, con un vasto programma formativo e un'ampia platea di aziende e professionisti nelle aree Contract&Wellness, Renovation&Tech, Food&Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo. Ampia la proposta open-air nel padiglione Outdoor Boom e spazio ai concept esperienziali di design e progettazione inclusiva (da lunedì 02/02/2026 a giovedì 05/02/2026) Fieragricola 2026
- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026) Discover Italy Conference 2026
- Parigi - L’evento, organizzato da Banca Akros, mette in dialogo aziende italiane quotate e investitori internazionali, offrendo un’occasione per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2025 e discutere strategie e prospettive future. Si tratta di un momento chiave per valorizzare l'eccellenza imprenditoriale italiana a livello internazionale Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 05/02/2026 a venerdì 06/02/2026) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica alla cena per i Capi di Stato
- Fabbrica del Vapore, Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla cena per i Capi di Stato offerta dal Presidente del Comitato Olimpico Internazionale
09:00 - Parlamento Europeo - ECON committee meeting
- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al Villaggio Olimpico
- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà il Villaggio Olimpico
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:15 - BCE
- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE
- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra José Antonio Kast
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast
17:00 - Angelini Pharma - "Dialogo sulla salute mentale"
- Casa Angelini, Roma - All'evento di Angelini Pharma, che sarà occasione per dialogare sui temi del disagio mentale tra i giovani e per fare il punto sulle possibili strategie per la prevenzione, interverranno, tra gli altri, Orazio Schillaci, Ministro della Salute e Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Pharma Aziende
: Amazon
- Risultati di periodo Arcelormittal
- Risultati di periodo Banco BPM
- CDA: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio Bristol Myers Squibb
- Risultati di periodo Credem
- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2025 Enel
- CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi alle'esercizio 2025 Estee Lauder
- Risultati di periodo Fineco
- CDA: Preconsuntivo Bilancio GENERALFINANCE
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Kruso Kapital
- CDA: Preconsuntivo Bilancio L'OREAL
- Risultati di periodo Piquadro
- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31 dicembre 2025 Ralph Lauren
- Risultati di periodo Seco
- Appuntamento: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2025 (Dati di contabilità gestionale non soggetti a procedure di revisione) Shell
- Risultati di periodo VeriSign
- Risultati di periodo Viasat
- Risultati di periodo
Venerdì 06/02/2026 Appuntamenti
- Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026) Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'ambiente (da giovedì 05/02/2026 a venerdì 06/02/2026) Attività istituzionali del Presidente Mattarella per Milano-Cortina 2026
- Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle ore 12.00 all'inaugurazione di Casa Italia e sarà poi a colazione con i membri del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Alle ore 17.00 sarà a Palazzo Reale per il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei paesi partecipanti ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e alle ore 20.15 parteciperà alla Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, allo Stadio di San Siro Banca d'Italia
- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia IEA - Rapporto Electricity 2026
- Electricity 2026, il rapporto annuale dell'IEA (International Energy Agency) sui sistemi e i mercati elettrici globali – fornisce un'analisi approfondita delle tendenze recenti e degli sviluppi normativi. Include previsioni per la domanda di elettricità, l'offerta e le emissioni di anidride carbonica (CO2) per paesi selezionati, per regione e a livello mondiale.
20:00 - Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026
- Milano - La Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro. Parteciperanno, oltre al Presidente Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti, numerose altre figure istituzionali, politiche e del mondo sportivo, oltre ad importanti artisti italiani e internazionali Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione BOT Aziende
: Banca Sistema
- Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025 - CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025 Buzzi
- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2025 Next Re
- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi al 31.12.2025 Philip Morris International
- Risultati di periodo
12:15 - Fineco
- Appuntamento: Conferenza stampa online di Fineco per i risultati finanziari 2025: Partecipa l'AD e DG di Fineco, Alessandro Foti
Sabato 07/02/2026 Appuntamenti
: Fieragricola 2026
Fieragricola 2026 - Verona - Appuntamento biennale della 117ª edizione della principale fiera internazionale dell'agricoltura in Italia, organizzata da Veronafiere. Focus su innovazione (Full Innovation), sostenibilità, agro-ecologia, economia circolare, meccanica agricola, zootecnia, energie rinnovabili e digital farming (da mercoledì 04/02/2026 a sabato 07/02/2026)