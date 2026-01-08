Milano 7-gen
Eventi e scadenze dell'8 gennaio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza
(Teleborsa) -

Giovedì 08/01/2026


Appuntamenti:
CES di Las Vegas 2026 - Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:00 - Vertice UE-Giordania - Amman - Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al primo vertice UE-Giordania. Il re Abdallah II rappresenterà la Giordania. Il vertice si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento del partenariato politico ed economico, come stabilito nel partenariato strategico e globale UE-Giordania firmato nel gennaio 2025
10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Novembre 2025
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato della Repubblica
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo


(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
