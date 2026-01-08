Eventi e scadenze dell'8 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 08/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:00 - Vertice UE-Giordania
- Amman - Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al primo vertice UE-Giordania. Il re Abdallah II rappresenterà la Giordania. Il vertice si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento del partenariato politico ed economico, come stabilito nel partenariato strategico e globale UE-Giordania firmato nel gennaio 2025
10:00 - BCE
- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Novembre 2025
15:00 - Question time - Ministro Giorgetti
- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato della Repubblica Titoli di Stato
: Tesoro
