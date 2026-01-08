Eventi e scadenze dell'8 gennaio 2026

Giovedì 08/01/2026

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico09:00 -- Amman - Il Presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'UE al primo vertice UE-Giordania. Il re Abdallah II rappresenterà la Giordania. Il vertice si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sull'ulteriore approfondimento del partenariato politico ed economico, come stabilito nel partenariato strategico e globale UE-Giordania firmato nel gennaio 202510:00 -- Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Novembre 202515:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti al Senato della Repubblica- Comunicazione medio-lungo