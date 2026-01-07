Eventi e scadenze del 7 gennaio 2026

Mercoledì 07/01/2026

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico- €-coin; Ita-coin; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia10:00 -- Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre10:00 -- Conference call online di UBS, per discutere del contesto macroeconomico e delle opportunità di investimento per gli investitori globali. Durante la conference call, Thomas Fang, Head of China Global Markets di UBS, e Ning Zhang, Senior China Economist di UBS parleranno di prospettive macroeconomiche, capital markets, posizionamento degli investitori esteri e highlight del settore (intelligenza artificiale, produzione avanzata, transizione energetica, beni di consumo)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Comunicazione BOT