Eventi e scadenze del 6 gennaio 2026

(Teleborsa) -
Martedì 06/01/2026 Appuntamenti
: CES di Las Vegas 2026
- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico (da martedì 06/01/2026 a venerdì 09/01/2026)
09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Città del Vaticano - Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla Santa Messa per la chiusura dell'Anno Giubilare. Sarà presente anche il presidente della Camera, Fontana
10:00 - Riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Parigi, al Palazzo dell'Eliseo, per prendere parte ad una riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader