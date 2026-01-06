Eventi e scadenze del 6 gennaio 2026

Martedì 06/01/2026

(Teleborsa) -- Si svolge a Las Vegas l'annuale Consumer Electronics Show, uno dei più grandi e influenti eventi a livello mondiale dedicati all'innovazione tecnologica e all'elettronica di consumo, dove in un unico evento viene presentato l'intero panorama tecnologico09:30 -- Città del Vaticano - Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla Santa Messa per la chiusura dell'Anno Giubilare. Sarà presente anche il presidente della Camera, Fontana10:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Parigi, al Palazzo dell'Eliseo, per prendere parte ad una riunione della Coalizione dei Volenterosi a livello Leader