Si muove in ribasso Expedia a New York

(Teleborsa) - A picco il comparatore turistico mondiale
, che presenta un pessimo -5,79%.
L'andamento di Expedia
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Expedia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 294 USD. Possibile una discesa fino al bottom 276,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 311,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)