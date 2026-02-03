Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Post

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'operatore postale tedesco
, che avanza bene del 2,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Post
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società con sede a Bonn
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)