Milano 16:39
46.339 +0,73%
Nasdaq 16:39
25.437 -1,17%
Dow Jones 16:39
49.462 +0,11%
Londra 16:39
10.293 -0,47%
Francoforte 16:38
24.758 -0,16%

Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Post

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'operatore postale tedesco, che avanza bene del 2,19%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Post più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della società con sede a Bonn è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 50,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
