Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Avanza la compagnia telefonica tedesca
, che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Telekom
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'operatore di telefonia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)