Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 26,73 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)