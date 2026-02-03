Milano 11:36
46.454 +0,98%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:36
10.329 -0,13%
Francoforte 11:36
24.903 +0,42%

Francoforte: calo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Rosso per Delivery Hero, che sta segnando un calo del 2,30%.

Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,93. L'equilibrata forza rialzista di Delivery Hero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```