Francoforte: calo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Rosso per Delivery Hero
, che sta segnando un calo del 2,30%.
Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,93. L'equilibrata forza rialzista di Delivery Hero
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)