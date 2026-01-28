Milano 12:10
45.120 -0,70%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:10
10.159 -0,48%
Francoforte 12:09
24.841 -0,21%

Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero
(Teleborsa) - Rosso per Delivery Hero, che sta segnando un calo del 2,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Delivery Hero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,49 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
