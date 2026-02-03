Milano 11:38
Francoforte: risultato positivo per Renk

Francoforte: risultato positivo per Renk
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Renk, in guadagno del 2,81% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Renk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 53,34 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 54,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 52,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
