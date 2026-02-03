Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili
, in guadagno del 3,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,2%, rispetto a +0,62% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le implicazioni di breve periodo di Siemens Energy
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 153,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 151,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 156,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)