Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile del 2,33% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Siemens Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 137,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 134,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 140,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
