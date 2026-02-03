Milano 11:38
Francoforte: scambi in positivo per Bilfinger

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale dell'ingegneria, che tratta in utile del 2,82% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a -0,45% del Germany MDAX).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 125,1 Euro. Primo supporto visto a 122,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,5.

