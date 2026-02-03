Francoforte: scambi in positivo per Bilfinger

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale dell'ingegneria
, che tratta in utile del 2,82% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Bilfinger
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,34%, rispetto a -0,45% del Germany MDAX
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor tedesco
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 125,1 Euro. Primo supporto visto a 122,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 120,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)