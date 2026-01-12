Milano 11:52
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:52
10.124 0,00%
Francoforte 11:52
25.328 +0,26%

Francoforte: scambi al rialzo per Evotec

Seduta positiva per Evotec, che avanza bene dell'1,85%.
