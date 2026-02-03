Italferr e GRID+ consolidano la collaborazione su GeoAnomalySentinel

(Teleborsa) -società di ingegneria del, estartup innovativa dell'Università La Sapienza di Roma, rafforzano la loro collaborazione nell'ambito dell'archeologia preventiva attraversouna soluzione digitale basata su intelligenza artificiale e machine learning che supporta l'analisi automatizzata di dati e immagini non invasive, migliorando l'individuazione di possibili evidenze archeologiche dalle fasi di progettazione. GeoAnomalySentinel integra in modo coordinato remote sensing eproximal sensing, con l'obiettivo di ridurre tempi e costi degli scavi esplorativi tradizionali.La collaborazione si inserisce nelattiva da oltre vent'anni nell'archeologia preventiva con una struttura interna dedicata e con l'adozione di tecnologie non invasive e strumenti digitali proprietari per una gestione più ottimizzata del rischio archeologico. Il progetto si basa su un'infrastruttura metodologica definita dalla Struttura Archeologia di Italferr, che include protocolli operativi standardizzati, una piattaforma GIS dedicata e una procedura strutturata di correlazione e interpretazione dei dati.nasce per rendere più efficiente e affidabile l'elaborazione dei dati provenienti da rilievi e prospezioni, contribuendo a: anticipare l'analisi delle aree potenzialmente sensibili dal punto di vista archeologico; ridurre attività esplorative non necessarie e migliorare la qualità delle valutazioni; supportare la pianificazione delle opere e l'ottimizzazione dei cronoprogrammi, con benefici su tempi, costi e impatti sul territorio.In questo contesto,ha sviluppato un sistema integrato che affronta anche la criticità dell'eterogeneità delle sensoristiche, consentendo l'analisi coerente di grandi volumi di dati territoriali e geofisici e migliorando l'accuratezza delle valutazioni. In fase di sperimentazione, test su casi studio reali hanno evidenziato una riduzione significativa dei tempi di analisi rispetto a flussi di lavoro manuali.Il progetto è stato presentato nel contesto di, dove Italferr (Gruppo FS) e GRID+ hanno ricevuto il Premio Innovazione SMAU Milano 2025, a conferma del valore dell'iniziativa nel percorso di trasformazione digitale applicata ai processi infrastrutturali."Questa collaborazione mette a fuoco un punto essenziale: l'intelligenza artificiale diventa uno strumento operativo che trasforma dati eterogenei e complessi in indicazioni immediatamente utilizzabili dai team tecnici, senza appesantire i flussi di lavoro e mantenendo il presidio metodologico in capo agli specialisti. GeoAnomalySentinel combina automazione, tracciabilità e controllo dei risultati con un obiettivo molto concreto: rendere più chiara e gestibile la valutazione del rischio archeologico nelle fasi decisionali della progettazione", dichiaraDopo una prima fase di sperimentazione,proseguono il lavoro su una fase di implementazione su scala più ampia, orientata a consolidare processi, integrazioni e riuso del sistema in contesti operativi eterogenei (in funzione delle esigenze progettuali e delle specificità territoriali).