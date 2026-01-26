Intesa Sanpaolo, 500 milioni di euro per le infrastrutture energetiche del Regno Unito

Intesa Sanpaolo

National Grid

(Teleborsa) -, attraverso laguidata da Mauro Micillo, ha perfezionato due nuovidestinati alle reti energetiche britanniche per un valore complessivo di circa(400 milioni di sterline). L'si suddivide in una linea di credito da 290 milioni di euro (250 milioni di sterline) in favore die una da 170 milioni di euro (150 milioni di sterline) perQueste due realtà rappresentanoper il Regno Unito: National Grid gestisce lain Inghilterra e Galles, mentre National Gas si occupa della rete nazionale di trasporto del gas."Il nostro impegno nel Regno Unito riflette la strategia di Intesa Sanpaolo di essere un partner finanziario affidabile per lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili. Attraverso una collaborazione strategica e di lungo periodo con le istituzioni britanniche, sosteniamo progetti chiave dedicati alla sicurezza energetica, transizione ecologica e crescita industriale – ha dichiarato, Responsabile Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo –. Mettiamo a disposizione competenze finanziarie avanzate, capacità di strutturare operazioni complesse e un network internazionale, contribuendo a costruire un’economia resiliente, competitiva e a basse emissioni".Oltre ai recenti accordi nel, la Divisione IMI CIB ha consolidato negli ultimi anni la propria presenza in altri comparti strategici del Paese. Nel settore delle, ha partecipato a finanziamenti per circa 960 milioni di euro a supporto di gruppi come Balfour Beatty, Kier Group e Morgan Sindall. In, ha sostenuto Associated British Ports con 58 milioni di euro e ha contribuito a un finanziamento da 240 milioni di euro per Peel Ports Group.Un ruolo centrale è ricoperto anche dalla, dove la Divisione ha agito come Mandated Lead Arranger per il progetto, un'operazione da 2,9 miliardi di euro nell'ambito dell'iniziativa. Questo progetto è considerato cruciale per la decarbonizzazione dei settori industriali nel Nord-Ovest dell'Inghilterra e nel Galles del Nord. L'di Intesa Sanpaolo punta a costruire un'economia britannica più resiliente e a basse emissioni, coprendo l'intero spettro delle infrastrutture strategiche, inclusi trasporti, digitale e servizi sociali.