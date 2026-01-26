Intesa Sanpaolo, 500 milioni di euro per le infrastrutture energetiche del Regno Unito

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking
guidata da Mauro Micillo, ha perfezionato due nuovi finanziamenti
destinati alle reti energetiche britanniche per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro
(400 milioni di sterline). L'operazione
si suddivide in una linea di credito da 290 milioni di euro (250 milioni di sterline) in favore di National Grid
e una da 170 milioni di euro (150 milioni di sterline) per National Gas
.
Queste due realtà rappresentano asset fondamentali
per il Regno Unito: National Grid gestisce la trasmissione elettrica
in Inghilterra e Galles, mentre National Gas si occupa della rete nazionale di trasporto del gas.
"Il nostro impegno nel Regno Unito riflette la strategia di Intesa Sanpaolo di essere un partner finanziario affidabile per lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili. Attraverso una collaborazione strategica e di lungo periodo con le istituzioni britanniche, sosteniamo progetti chiave dedicati alla sicurezza energetica, transizione ecologica e crescita industriale – ha dichiarato Nicola Doninelli
, Responsabile Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo –. Mettiamo a disposizione competenze finanziarie avanzate, capacità di strutturare operazioni complesse e un network internazionale, contribuendo a costruire un’economia resiliente, competitiva e a basse emissioni".
Oltre ai recenti accordi nel settore energetico
, la Divisione IMI CIB ha consolidato negli ultimi anni la propria presenza in altri comparti strategici del Paese. Nel settore delle costruzioni
, ha partecipato a finanziamenti per circa 960 milioni di euro a supporto di gruppi come Balfour Beatty, Kier Group e Morgan Sindall. In ambito portuale
, ha sostenuto Associated British Ports con 58 milioni di euro e ha contribuito a un finanziamento da 240 milioni di euro per Peel Ports Group.
Un ruolo centrale è ricoperto anche dalla transizione energetica
, dove la Divisione ha agito come Mandated Lead Arranger per il progetto Liverpool Bay CO2 Transportation & Storage
, un'operazione da 2,9 miliardi di euro nell'ambito dell'iniziativa HyNet
. Questo progetto è considerato cruciale per la decarbonizzazione dei settori industriali nel Nord-Ovest dell'Inghilterra e nel Galles del Nord. L'approccio
di Intesa Sanpaolo punta a costruire un'economia britannica più resiliente e a basse emissioni, coprendo l'intero spettro delle infrastrutture strategiche, inclusi trasporti, digitale e servizi sociali.