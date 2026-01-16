Triboo, dimissioni di Bellomi da CdA collegate a interruzione del rapporto di collaborazione

(Teleborsa) - Triboo
, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, ha precisato che le dimissioni del consigliere Bernardo Bellomi
sono intervenute a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione
di Bellomi con il Gruppo Triboo, conclusasi alla fine dell'esercizio 2025.
Bellomi svolgeva attività operative nell'ambito della funzione HR all'interno dell'area AFC e, all'esito di una complessiva rivalutazione delle funzioni svolte
, sono venuti meno i presupposti per la prosecuzione del rapporto di collaborazione che hanno portato alla cessazione dello stesso e alle conseguenti dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione.
Tre giorni fa Triboo aveva comunicato
solo le dimissioni Bernardo Bellomi, sostituito in CdA da Giangiacomo Corno
