Iveco lancia con PlusAI nuovo programma di guida autonoma di Livello 4 in Spagna

Iveco Group

(Teleborsa) -, il brand diche progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, annuncia unnuovo programma con il partner consolidato, leader globale nel software di guida virtuale basato sull’intelligenza artificiale per camion autonomi.Le due aziende avvieranno il(Automated Driving System - ADS) di, in collaborazione con l’operatore logistico spagnolo Sesé e il Governo di Aragona (Spagna).Nell’ambito del programma, IVECO e PlusAI svilupperanno due veicoli pesanti dotati di capacità di guida autonoma di Livello 4, alimentati da PlusAI SuperDrive™, il conducente virtuale di PlusAI. I camion autonomi saranno sottoposti a test pluriennali a partire dal 2026, con un operatore di sicurezza a bordo durante l'intero periodo di sperimentazione. Questi veicoli – camion pesanti IVECO S-Way – opererannoautonomamente su tratte di trasporto merci per Sesé, percorrendo il corridoio logistico tra Madrid e Saragozza, capitale della regione di Aragona, per una distanza di circa 300 km.