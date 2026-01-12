Iveco lancia con PlusAI nuovo programma di guida autonoma di Livello 4 in Spagna

(Teleborsa) - IVECO
, il brand di Iveco Group
che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, annuncia un
nuovo programma con il partner consolidato PlusAI
, leader globale nel software di guida virtuale basato sull’intelligenza artificiale per camion autonomi.
Le due aziende avvieranno il primo utilizzo in Europa meridionale di veicoli pesanti dotati di sistemi di guida autonoma
(Automated Driving System - ADS) di Livello 4
, in collaborazione con l’operatore logistico spagnolo Sesé e il Governo di Aragona (Spagna).
Nell’ambito del programma, IVECO e PlusAI svilupperanno due veicoli pesanti dotati di capacità di guida autonoma di Livello 4, alimentati da PlusAI SuperDrive™, il conducente virtuale di PlusAI. I camion autonomi saranno sottoposti a test pluriennali a partire dal 2026, con un operatore di sicurezza a bordo durante l'intero periodo di sperimentazione. Questi veicoli – camion pesanti IVECO S-Way – opereranno
autonomamente su tratte di trasporto merci per Sesé, percorrendo il corridoio logistico tra Madrid e Saragozza, capitale della regione di Aragona, per una distanza di circa 300 km.