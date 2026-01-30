Milano 13:20
45.536 +1,02%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:20
10.225 +0,52%
Francoforte 13:20
24.551 +0,99%

Londra: brusca correzione per Fresnillo

Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che passa di mano in perdita del 4,10%.
