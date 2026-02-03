Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Exelon

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di energia elettrica e gas naturale, che lievita del 2,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Exelon più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Exelon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,38.

