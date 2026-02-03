New York: brillante l'andamento di Exelon

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di energia elettrica e gas naturale
, che lievita del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Exelon
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Exelon
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 45,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)