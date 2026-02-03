Milano 17:35
New York: balza in avanti Fastenal Company

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fastenal Company più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fastenal Company rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,36 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,64.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
