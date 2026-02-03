New York: balza in avanti Fastenal Company

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fastenal Company
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fastenal Company
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,36 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 47,64.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)