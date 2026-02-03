Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Si ampliano i ribassi per Wall Street a metà seduta
, che accusa una flessione dello 0,84% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,27%, continuando la seduta a 6.900 punti. Male il Nasdaq 100
(-1,93%), come pure l'S&P 100
(-1,30%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+2,34%), beni di consumo per l'ufficio
(+2,17%) e materiali
(+1,96%). Nel listino, i settori informatica
(-2,68%), finanziario
(-1,25%) e beni di consumo secondari
(-1,21%) sono tra i più venduti.
Gli operatori valutano un accordo commerciale
tra l’India e gli Stati Uniti mentre procede a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Desta intanto preoccupazione lo shutdown parziale del governo statunitense
- proprio quando il flusso dei dati macro stava tornando a una cadenza più regolare dopo le interruzioni legate al precedente fermo federale durato 43 giorni - che ritarderà la pubblicazione dei dati sull’occupazione di gennaio, fortemente seguiti e attesi originariamente per venerdì. Anche la relazione sui Jolts, in agenda per oggi, è stata rinviata.
Nel frattempo focus sulle trimestrale
, dopo il gigante dei soft drink e snack PepsiCo, le big pharma Pfizer e Merck e l'energetica Marathon Petroleum, dopo la chiusura della borsa si accenderanno i riflettori sul produttore di chip AMD e la multinazionale del settore alimentare Mondelez. Domani l'attenzione sarà rivolta ad Alphabet, la madre di Google, e giovedì sarà la volta di Amazon.
Pesa intanto il taglio della guidance 2026
sulla perfornance di Novo Nordisk, mentre i rialzi su Walmart hanno spinto il titolo a entrare nell'esclusivo club dei 1.000 miliardi
.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Verizon Communication
(+3,48%), Merck
(+2,81%), Coca Cola
(+2,69%) e Procter & Gamble
(+1,95%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM
, che prosegue le contrattazioni a -9,33%.
Pessima performance per Salesforce
, che registra un ribasso del 7,82%.
In rosso Nvidia
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,69%.
Spicca la prestazione negativa di Microsoft
, che scende del 2,90%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Palantir Technologies
(+7,76%), Western Digital
(+6,71%), PepsiCo
(+4,44%) e Fastenal Company
(+2,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Paypal
, che continua la seduta con -19,92%.
Sessione nera per Thomson Reuters
, che lascia sul tappeto una perdita del 19,12%.
In perdita CoStar
, che scende dell'11,93%.
Pesante Intuit
, che segna una discesa di ben -11,22 punti percentuali.