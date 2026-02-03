Milano 17:35
Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Si ampliano i ribassi per Wall Street a metà seduta, che accusa una flessione dello 0,84% sul Dow Jones; sulla stessa linea, l'S&P-500 perde l'1,27%, continuando la seduta a 6.900 punti. Male il Nasdaq 100 (-1,93%), come pure l'S&P 100 (-1,30%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+2,34%), beni di consumo per l'ufficio (+2,17%) e materiali (+1,96%). Nel listino, i settori informatica (-2,68%), finanziario (-1,25%) e beni di consumo secondari (-1,21%) sono tra i più venduti.

Gli operatori valutano un accordo commerciale tra l’India e gli Stati Uniti mentre procede a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Desta intanto preoccupazione lo shutdown parziale del governo statunitense - proprio quando il flusso dei dati macro stava tornando a una cadenza più regolare dopo le interruzioni legate al precedente fermo federale durato 43 giorni - che ritarderà la pubblicazione dei dati sull’occupazione di gennaio, fortemente seguiti e attesi originariamente per venerdì. Anche la relazione sui Jolts, in agenda per oggi, è stata rinviata.

Nel frattempo focus sulle trimestrale, dopo il gigante dei soft drink e snack PepsiCo, le big pharma Pfizer e Merck e l'energetica Marathon Petroleum, dopo la chiusura della borsa si accenderanno i riflettori sul produttore di chip AMD e la multinazionale del settore alimentare Mondelez. Domani l'attenzione sarà rivolta ad Alphabet, la madre di Google, e giovedì sarà la volta di Amazon.

Pesa intanto il taglio della guidance 2026 sulla perfornance di Novo Nordisk, mentre i rialzi su Walmart hanno spinto il titolo a entrare nell'esclusivo club dei 1.000 miliardi.
Al top tra i giganti di Wall Street, Verizon Communication (+3,48%), Merck (+2,81%), Coca Cola (+2,69%) e Procter & Gamble (+1,95%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su IBM, che prosegue le contrattazioni a -9,33%.

Pessima performance per Salesforce, che registra un ribasso del 7,82%.

In rosso Nvidia, che evidenzia un deciso ribasso del 3,69%.

Spicca la prestazione negativa di Microsoft, che scende del 2,90%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Palantir Technologies (+7,76%), Western Digital (+6,71%), PepsiCo (+4,44%) e Fastenal Company (+2,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Paypal, che continua la seduta con -19,92%.

Sessione nera per Thomson Reuters, che lascia sul tappeto una perdita del 19,12%.

In perdita CoStar, che scende dell'11,93%.

Pesante Intuit, che segna una discesa di ben -11,22 punti percentuali.

