Wall Street chiude mista con gli occhi puntati sulla Fed

(Teleborsa) - Segni misti in chiusura per il listino USA, in attesa delle decisioni stasera di politica monetaria della Federal Reserve. Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dello 0,83%, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.979 punti.Sale il(+0,88%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,39%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,42%),(+1,25%) e(+0,99%). Nel listino, i settori(-1,66%) e(-0,74%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,63%),(+2,20%),(+2,19%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -19,61%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,92%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,02%),(+5,44%),(+4,92%) e(+4,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,64%.In apnea, che arretra del 5,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,55%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,31%.