Wall Street chiude mista con gli occhi puntati sulla Fed

(Teleborsa) - Segni misti in chiusura per il listino USA, in attesa delle decisioni stasera di politica monetaria della Federal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
accusa una discesa dello 0,83%, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.979 punti.
Sale il Nasdaq 100
(+0,88%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,39%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica
(+1,42%), utilities
(+1,25%) e energia
(+0,99%). Nel listino, i settori sanitario
(-1,66%) e finanziario
(-0,74%) sono stati tra i più venduti.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amazon
(+2,63%), Microsoft
(+2,20%), Cisco Systems
(+2,19%) e Coca Cola
(+1,36%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su United Health
, che ha terminato le contrattazioni a -19,61%.
Sotto pressione Nike
, con un forte ribasso del 2,92%.
Soffre Home Depot
, che evidenzia una perdita dell'1,60%.
Preda dei venditori Boeing
, con un decremento dell'1,56%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Lam Research
(+7,02%), Micron Technology
(+5,44%), Western Digital
(+4,92%) e KLA-Tencor
(+4,77%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Roper Technologies
, che ha terminato le contrattazioni a -9,64%.
In apnea Charter Communications
, che arretra del 5,57%.
Si concentrano le vendite su Thomson Reuters
, che soffre un calo del 3,55%.
Vendite su Atlassian
, che registra un ribasso del 3,31%.