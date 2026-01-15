New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali
, con un ribasso del 2,32%.
Il movimento di Cognizant Technology Solutions
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Cognizant Technology Solutions
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,49 USD, mentre il primo supporto è stimato a 83,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,55.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)