New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, con un ribasso del 2,32%.

Il movimento di Cognizant Technology Solutions, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Cognizant Technology Solutions è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,49 USD, mentre il primo supporto è stimato a 83,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,55.

