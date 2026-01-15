New York: si concentrano le vendite su Cognizant Technology Solutions

multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali

Cognizant Technology Solutions

Nasdaq 100

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,32%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,49 USD, mentre il primo supporto è stimato a 83,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)