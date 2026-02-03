New York: performance negativa per Salesforce

fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,74%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 201,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 205. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 199,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)