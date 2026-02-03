Milano 16:43
New York: performance negativa per Salesforce
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta con una perdita del 3,74%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Salesforce mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 201,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 205. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 199,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
