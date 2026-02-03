Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:06
25.191 -2,13%
Dow Jones 21:06
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: sviluppi positivi per W.W. Grainger

Migliori e peggiori
New York: sviluppi positivi per W.W. Grainger
(Teleborsa) - Brilla il fornitore americano di prodotti per la manutenzione di edifici, che passa di mano con un aumento del 5,66%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a W.W. Grainger rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di W.W. Grainger è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.189,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.106,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.272,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```