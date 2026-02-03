Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per LU-VE Group

produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione

FTSE Italia Mid Cap

LU-VE Group

LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 41,45 Euro e supporto a 40,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 42,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)