Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LU-VE Group rispetto all'indice di riferimento.


L'andamento di breve periodo di LU-VE Group mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 41,45 Euro e supporto a 40,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 42,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
