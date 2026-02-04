Milano 9:52
46.653 +0,50%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:52
10.367 +0,51%
24.704 -0,31%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,05%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6206. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6195. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```