Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CAD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,32%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6167 con tetto rappresentato dall'area 0,6205. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,6147.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)