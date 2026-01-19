Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,621. Possibile una discesa fino al bottom 0,6192. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,6228.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)