Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 63,9.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio WTI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 65,65. Primo supporto a 62,24. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 60,58.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)