Milano 3-feb
46.421 0,00%
Nasdaq 3-feb
25.339 -1,55%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 3-feb
10.315 0,00%
Francoforte 3-feb
24.781 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 4 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 4 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Mercoledì 04/02/2026
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,4 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,5 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 46K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)


