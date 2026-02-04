Appuntamenti macroeconomici del 4 febbraio 2026

(Teleborsa) - Mercoledì 04/02/2026
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,9 punti; preced. 52,4 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,5 punti; preced. 51,5 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,7%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -8,5%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 46K unità; preced. 41K unità)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 54,4 punti)
16:30 USA
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,3 Mln barili)