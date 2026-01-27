Appuntamenti macroeconomici del 27 gennaio 2026

(Teleborsa) - Martedì 27/01/2026
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,6%; preced. 10,45%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -5 punti; preced. -7 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti)