Milano 26-gen
44.950 0,00%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 0,00%
Francoforte 26-gen
24.933 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 27 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 27 gennaio 2026
(Teleborsa) -
Martedì 27/01/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 90 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,6%; preced. 10,45%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -5 punti; preced. -7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90,1 punti; preced. 89,1 punti)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```