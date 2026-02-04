Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:45
24.736 -2,38%
Dow Jones 18:45
49.290 +0,10%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dell'1,01%

Il CAC40 chiude a 8.262,16 punti

In breve, Finanza
Parigi guadagna bene e porta a casa un +1,01%, terminando la sessione a 8.262,16 punti.
