Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:45
24.736 -2,38%
Dow Jones 18:45
49.290 +0,10%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,47%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 46.636,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,47%
Milano conclude in progresso dello 0,47%, archiviando la sessione a 46.636,43 punti.
Condividi
```